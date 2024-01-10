Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 10 января.

Одесситы гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 10 января, в Одессе сохраняется морозная погода, в то же время стихнет ветер. Синоптики осадков не прогнозируют, однако предостерегают об гололеде на дорогах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Гололед.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью -7...-6°С., днем -4...-1°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Гололед.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью -14...-6°С., днем -8...-3°С.

На автодорогах области гололедица, видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 10 января

В Украине сегодня, 10 января, температура воздуха повысится. Ночью еще ожидаются сильные морозы, но в течение дня будет -5...0 °С.