Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики дали прогноз погоды на сегодня — чего ждать arrow

Синоптики дали прогноз погоды на сегодня — чего ждать

10 января 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 10 января.
Одесситы гуляют по улице. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 10 января, в Одессе сохраняется морозная погода, в то же время стихнет ветер. Синоптики осадков не прогнозируют, однако предостерегают об гололеде на дорогах.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Гололед.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью -7...-6°С., днем -4...-1°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Гололед.
  • Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью -14...-6°С., днем -8...-3°С.
  • На автодорогах области гололедица, видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 10 января

В Украине сегодня, 10 января, температура воздуха повысится. Ночью еще ожидаются сильные морозы, но в течение дня будет -5...0 °С.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме