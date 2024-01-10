Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 січня

Одесити гуляють на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 10 січня, в Одесі зберігатиметься морозна погода, водночас стихне вітер. Синоптики опадів не прогнозують, однак застерігають про ожеледь на дорогах.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність.

Без опадів.

Ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі -7...-6 °С., вдень -4...-1 °С..

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

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Мінлива хмарність.

Без опадів.

Ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі -14...-6 °С., вдень -8...-3 °С..

На автошляхах області ожеледиця, видимість добра.

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