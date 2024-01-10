Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 січня

Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні — чого чекати
10 січня 2024 06:45
Одесити гуляють на вулиці. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 10 січня, в Одесі зберігатиметься морозна погода, водночас стихне вітер. Синоптики опадів не прогнозують, однак застерігають про ожеледь на дорогах.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Ожеледиця.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі -7...-6 °С., вдень -4...-1 °С..
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Ожеледиця.
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі -14...-6 °С., вдень -8...-3 °С..
- На автошляхах області ожеледиця, видимість добра.
Погода в Україні 10 січня
В Україні сьогодні, 10 січня, температура повітря підвищиться. Вночі ще очікуються сильні морози, проте впродовж дня буде -5...0 °С.
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