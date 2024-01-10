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Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні — чого чекати

10 січня 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 10 січня
Одесити гуляють на вулиці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 10 січня, в Одесі зберігатиметься морозна погода, водночас стихне вітер. Синоптики опадів не прогнозують, однак застерігають про ожеледь на дорогах. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Ожеледиця.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі -7...-6 °С., вдень -4...-1 °С..
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Ожеледиця.
  • Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі -14...-6 °С., вдень -8...-3 °С..
  • На автошляхах області ожеледиця, видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 10 січня

В Україні сьогодні, 10 січня, температура повітря підвищиться. Вночі ще очікуються сильні морози, проте впродовж дня буде -5...0 °С. 

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