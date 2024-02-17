Синоптики дали прогноз в Одессе на выходных

Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 17 февраля, в Одессе небо будет преимущественно затянуто облаками, однако по месяцам возможны прояснения во второй половине дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +2..+4 °С, днем +3..+4 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +3..+5°С, днем +6..+9°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 17 февраля

В субботу в течение дня столбик термометра поднимется до отметки +2…+5 °С, при этом в западных регионах будет теплее до +7…+12 °С. На востоке сохранится более холодная погода -2…+2°С.

В воскресенье температурные показатели останутся неизменными, хотя в западных областях будет немного холоднее +3…+7 °С.

Народный синоптик Наталья Диденко уточнила, что 17 февраля по всей Украине ожидается сухая погода, при этом в восточных и южных регионах будет ясно, а 18 февраля в некоторых местах пройдут слабые дожди или мокрый снег.