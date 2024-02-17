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Синоптики дали прогноз в Одессе на выходных

17 февраля 2024 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики дали прогноз в Одессе на выходных
Люди гуляют у моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В субботу, 17 февраля, в Одессе небо будет преимущественно затянуто облаками, однако по месяцам возможны прояснения во второй половине дня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +2..+4 °С, днем +3..+4 °С.
Синоптики дали прогноз в Одессе на выходных - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +3..+5°С, днем +6..+9°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Синоптики дали прогноз в Одессе на выходных - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 17 февраля

В субботу в течение дня столбик термометра поднимется до отметки +2…+5 °С, при этом в западных регионах будет теплее до +7…+12 °С. На востоке сохранится более холодная погода -2…+2°С.

В воскресенье температурные показатели останутся неизменными, хотя в западных областях будет немного холоднее +3…+7 °С.

Народный синоптик Наталья Диденко уточнила, что 17 февраля по всей Украине ожидается сухая погода, при этом в восточных и южных регионах будет ясно, а 18 февраля в некоторых местах пройдут слабые дожди или мокрый снег.

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