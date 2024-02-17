Синоптики дали прогноз в Одесі на вихідних
У суботу, 17 лютого, в Одесі небо буде переважно затягнуте хмарами, однак місяцями можливі прояснення у другій половині дня.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +2..+4 °С, вдень +3..+4 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +3..+5 °С, вдень +6..+9 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 17 лютого
У суботу протягом дня стовпчик термометра підніметься до позначки +2…+5 °С, при цьому в західних регіонах буде тепліше до +7…+12 °С. На сході збережеться прохолодніша погода -2…+2 °С.
У неділю температурні показники залишаться незмінними, хоча в західних областях буде трохи холоднішим, +3…+7 °С.
Народний синоптик Наталка Діденко уточнила, що 17 лютого у всій Україні очікується суха погода, при цьому у східних та південних регіонах буде ясно, а 18 лютого у деяких місцях пройдуть слабкі дощі чи мокрий сніг.
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