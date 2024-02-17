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Синоптики дали прогноз в Одесі на вихідних

17 лютого 2024 07:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики дали прогноз в Одесі на вихідних
Люди гуляють біля моря. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У суботу, 17 лютого, в Одесі небо буде переважно затягнуте хмарами, однак місяцями можливі прояснення у другій половині дня. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +2..+4 °С, вдень +3..+4 °С.
Синоптики дали прогноз в Одесі на вихідних - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +3..+5 °С, вдень +6..+9 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Синоптики дали прогноз в Одесі на вихідних - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 17 лютого

У суботу протягом дня стовпчик термометра підніметься до позначки +2…+5 °С, при цьому в західних регіонах буде тепліше до +7…+12 °С. На сході збережеться прохолодніша погода -2…+2 °С.

У неділю температурні показники залишаться незмінними, хоча в західних областях буде трохи холоднішим, +3…+7 °С.

Народний синоптик Наталка Діденко уточнила, що 17 лютого у всій Україні очікується суха погода, при цьому у східних та південних регіонах буде ясно, а 18 лютого у деяких місцях пройдуть слабкі дощі чи мокрий сніг.

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