Погода в Одессе на 12 января

Синоптики обещают на завтра в Одессе морозец
Завтра, 12, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков с температурой от -6°С ночью до +6°С днем. Морская вода +5…+6 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 12 января
Ночь:ночью без осадков. Температура будет составлять +1 °C. Ветер северо-западный 2 м/с.
Утро:Утром тоже без осадков. Температура составит +1 °C. Ветер западный 2 м/с.
День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер западный 2 м/с.
Вечер:На вечер небо будет пасмурным. Температура воздуха тоже будет +4 °C. Ветер северный 5 м/с.
Восход солнца: 12 января солнце взойдет в 07:37.
Заход солнца: 12 января солнце будет заходить в 16:32.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 55 минут.
Погода в Одесской области на 12 января
- Переменная облачность.
- Без существенных осадков.
- Ветер западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 0...-5°С, днем +1...+6°С тепла.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, завтра Харьков сковывает опасная погода — объявлен желтый уровень. Также ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет настоящая арктическая зима.
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