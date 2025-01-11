Погода в Одессе на 12 января

Люди гуляют по городу. Фото: Новости.LIVE

Завтра, 12, синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков с температурой от -6°С ночью до +6°С днем. Морская вода +5…+6 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь:ночью без осадков. Температура будет составлять +1 °C. Ветер северо-западный 2 м/с.

Утро:Утром тоже без осадков. Температура составит +1 °C. Ветер западный 2 м/с.

День: днем в Одессе будет сохраняться переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер западный 2 м/с.

Вечер:На вечер небо будет пасмурным. Температура воздуха тоже будет +4 °C. Ветер северный 5 м/с.

Восход солнца: 12 января солнце взойдет в 07:37.

Заход солнца: 12 января солнце будет заходить в 16:32.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 55 минут.

Погода в Одессе на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 12 января

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ветер западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0...-5°С, днем +1...+6°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, завтра Харьков сковывает опасная погода — объявлен желтый уровень. Также ранее в Укргидрометцентре предупредили, что в Украину идет настоящая арктическая зима.