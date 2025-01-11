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Синоптики обіцяють на завтра в Одесі морозець

11 січня 2025 16:45
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на 12 січня
Люди гуляють містом. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Завтра, 12, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду з проясненнями й без істотних опадів із температурою від -6°С вночі до +6°С вдень. Морська вода +5…+6 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер північно-західний 2 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер західний 2 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +4 °C. Вітер західний 2 м/с. 

Вечір: на вечір небо буде похмурим. Температура повітря теж буде +4 °C. Вітер північний 5 м/с. 

Схід сонця: 12 січня сонце зійде о 07:37.
Захід сонця: 12 січня сонце заходитиме о 16:32.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 55 хвилин.

Погода в Одесі - фото 1
Погода в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 12 січня

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 0...-5 °С, вдень +1...+6 °С тепла.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра Харків скує небезпечна погода — оголошено жовтий рівень. Також раніше в Укргідрометцентрі попередили, що в Україну йде справжня арктична зима.

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