Погода в Одесі на 12 січня

Синоптики обіцяють на завтра в Одесі морозець
Завтра, 12, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду з проясненнями й без істотних опадів із температурою від -6°С вночі до +6°С вдень. Морська вода +5…+6 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 12 січня
Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер північно-західний 2 м/с.
Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер західний 2 м/с.
День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +4 °C. Вітер західний 2 м/с.
Вечір: на вечір небо буде похмурим. Температура повітря теж буде +4 °C. Вітер північний 5 м/с.
Схід сонця: 12 січня сонце зійде о 07:37.
Захід сонця: 12 січня сонце заходитиме о 16:32.
Тривалість світлового дня: 8 годин і 55 хвилин.
Погода в Одеській області на 12 січня
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 0...-5 °С, вдень +1...+6 °С тепла.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, завтра Харків скує небезпечна погода — оголошено жовтий рівень. Також раніше в Укргідрометцентрі попередили, що в Україну йде справжня арктична зима.
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