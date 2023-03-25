Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 марта.

Синоптики обещают теплые выходные для одесситов, однако водителям следует быть внимательными
Выходные одесситы начнутся с теплого дня без осадков. Впрочем, планировать путешествия по области не стоит, ведь дороги накроет туман.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер южный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 84%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Синоптики прогнозируют переменную облачность.
- Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
- Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью 3-8°С тепла, днем 15-20°С, в прибрежной зоне 10-12° тепла.
- На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км, местами туман, видимость 200-500 м.
Погода в Украине
25 марта ожидается теплая погода, однако в ряде областей будут дожди. В то же время, синоптики предупреждают об угрозе подтоплений в ряде регионов, а также о снеголавинной опасности в Карпатах.