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Синоптики обещают теплые выходные для одесситов, однако водителям следует быть внимательными

25 марта 2023 06:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 25 марта.
Подробный прогноз погоды
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Выходные одесситы начнутся с теплого дня без осадков. Впрочем, планировать путешествия по области не стоит, ведь дороги накроет туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 4-6°С тепла, днем 10-12°С тепла.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 84%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Синоптики прогнозируют переменную облачность.
  • Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью 3-8°С тепла, днем 15-20°С, в прибрежной зоне 10-12° тепла.
  • На дорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км, местами туман, видимость 200-500 м.

Погода в Украине

25 марта ожидается теплая погода, однако в ряде областей будут дожди. В то же время, синоптики предупреждают об угрозе подтоплений в ряде регионов, а также о снеголавинной опасности в Карпатах.

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