Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 березня

Детальний прогноз погоди

Вихідні для одеситів розпочнуться з теплого дня без опадів. Втім планувати подорожі по області не варто, адже дороги накриє туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 10 -12С° тепла.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість повітря — 84%.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 15-20°С, в прибережній зоні 10-12° тепла.

На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 км, місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні

25 березня очікується тепла погода, однак у низці областей будуть дощі. Водночас синоптики попереджають про загрозу підтоплень у низці регіонів, а також про сніголавинну небезпеку у Карпатах.