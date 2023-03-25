Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 25 березня

Синоптики обіцяють теплі вихідні для одеситів, втім водіям слід бути уважними
Вихідні для одеситів розпочнуться з теплого дня без опадів. Втім планувати подорожі по області не варто, адже дороги накриє туман.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
-
G7 дозволила Україні не платити борги до 2027-го
-
Діятимемо рішуче: Байден зробив попередження Ірану
-
Єрмак зустрівся з головою МЗС Литви: що обговорили
-
Українським пенсіонерам обіцяють щомісячні доплати за деяких умов
-
Байден і Трюдо не надаватимуть притулку біженцям: деталі угоди
-
Сенатори партій просять Байдена передати МКС докази звірств рф в Україні
-
Скільки ударів по окупантах завдали ЗСУ минулої доби: свіже зведення від Генштабу
-
Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової
-
Росіяни знову атакували Україну: у Генштабі розповіли, скільки ударів за добу завдав ворог
-
Багато українців вже в квітні можуть втратити право на субсидії
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 10 -12С° тепла.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 84%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Синоптики прогнозують мінливу хмарність.
- Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 15-20°С, в прибережній зоні 10-12° тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці димка, видимість 1-2 км, місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
25 березня очікується тепла погода, однак у низці областей будуть дощі. Водночас синоптики попереджають про загрозу підтоплень у низці регіонів, а також про сніголавинну небезпеку у Карпатах.