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Синоптики объявили в Одессе на сегодня штормовое предупреждение

4 февраля 2024 07:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики объявили в Одессе на сегодня штормовое предупреждение
Море штормит. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 4 февраля, будет ветреной. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение. Несмотря на сильный ветер, температура прогреется до +10 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +4...+6°С, днем +8...+10°С.
Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями.
  • Местами небольшой дождь.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью +1...+6°С, днем +6...+11°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Украине

Синоптики рассказали, что в Украине сегодня ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ночью в восточных областях умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега.

Ветер будет западный, северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0...+5 °C, днем +3...+8 °C, а в южной части до +11 °C. На севере Левобережья ожидается 0...+5 °C.

В Карпатах мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица. Температура воздуха в течение суток около 0 °C.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Завтра в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с, а в Карпатах — налипание мокрого снега и гололедица. Объявлен первый уровень опасности.

погода
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
синоптик
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