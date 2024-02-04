Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Синоптики оголосили в Одесі на сьогодні штормове попередження arrow

Синоптики оголосили в Одесі на сьогодні штормове попередження

4 лютого 2024 07:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики оголосили в Одесі на сьогодні штормове попередження
Море штормить. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 4 лютого, буде вітряною. Через це синоптики оголосили штормове попередження. Попри сильний вітер, температура прогріється до +10 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Сильна хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі +4...+6 °С, вдень +8...+10 °С.
Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Місцями невеликий дощ.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні

Синоптики розповіли, що в Україні сьогодні очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вночі у східних областях помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу.

Вітер буде західний, північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0...+5 °C, вдень +3...+8 °C, а у південній частині до +11 °C. На півночі Лівобережжя очікується 0...+5 °C.

У Карпатах мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура повітря протягом доби буде близько 0 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Завтра у більшості областей України пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах налипання мокрого снігу та ожеледь. Оголошено перший рівень небезпеки.

погода
Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
синоптик
Новини Одеси
прогноз погоди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

24 січня 2024

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі