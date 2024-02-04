Синоптики оголосили в Одесі на сьогодні штормове попередження

Море штормить. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 4 лютого, буде вітряною. Через це синоптики оголосили штормове попередження. Попри сильний вітер, температура прогріється до +10 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Сильна хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +4...+6 °С, вдень +8...+10 °С.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Місцями невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Україні

Синоптики розповіли, що в Україні сьогодні очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вночі у східних областях помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу.

Вітер буде західний, північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0...+5 °C, вдень +3...+8 °C, а у південній частині до +11 °C. На півночі Лівобережжя очікується 0...+5 °C.

У Карпатах мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура повітря протягом доби буде близько 0 °C.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Завтра у більшості областей України пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах налипання мокрого снігу та ожеледь. Оголошено перший рівень небезпеки.