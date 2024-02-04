Синоптики оголосили в Одесі на сьогодні штормове попередження
Погода в Одесі сьогодні, 4 лютого, буде вітряною. Через це синоптики оголосили штормове попередження. Попри сильний вітер, температура прогріється до +10 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Сильна хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі +4...+6 °С, вдень +8...+10 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Місцями невеликий дощ.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі +1...+6 °С, вдень +6...+11°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Синоптики розповіли, що в Україні сьогодні очікуються невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вночі у східних областях помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу.
Вітер буде західний, північно-західний, 7-12 м/с, у більшості областей пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0...+5 °C, вдень +3...+8 °C, а у південній частині до +11 °C. На півночі Лівобережжя очікується 0...+5 °C.
У Карпатах мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура повітря протягом доби буде близько 0 °C.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Завтра у більшості областей України пориви вітру 15-20 м/с, а в Карпатах налипання мокрого снігу та ожеледь. Оголошено перший рівень небезпеки.
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