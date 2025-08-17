Видео
Главная Одесса Синоптики предупредили Одессу и область об опасном дне

Синоптики предупредили Одессу и область об опасном дне

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 14:50
Пожарная опасность и штормовой ветер в Одесской области 18 августа
Горит поле в Одесской области. Фото иллюстративное: ГСЧС

Завтра, 18 августа, в Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В нескольких районах региона возможно быстрое распространение огня, если появится источник возгорания. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре вдоль побережья, который может нести дополнительные угрозы.

Об этом в воскресенье, 17 августа, предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:
Синоптики попередили Одесу та область про небезпечний день - фото 1
Прогноз пожарной опасности. Фото: Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Где наибольший риск пожаров

Чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в Любашевке, Сербке, Раздельной, Сарате, Болграде, Вилково и Измаиле.
Длительная опасность сохраняется в Затишье, Одессе и Белгороде-Днестровском.

Как избежать пожаров

Специалисты напоминают простые правила:

  • не разжигать костры в лесах, посадках и на открытых территориях;
  • не жечь сухую траву и мусор;
  • не бросать окурки и спички на землю;
  • не оставлять бутылки или стекло на солнце — они могут сработать как линза;
  • объяснять детям опасность и не позволять им играть с огнем.

Если вы заметили возгорание — немедленно звоните 101 и старайтесь отойти на безопасное расстояние.

Опасный ветер у моря

Кроме пожарной угрозы, 18 августа вдоль побережья региона прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 12-14 м/с. Такая погода опасна для отдыхающих у моря. Сильные волны могут сносить в открытое море, срывать с якорей или выносить на побережье морские мины.

Синоптики попередили Одесу та область про небезпечний день - фото 2
Сообщение синоптиков. Фото: скриншот из Telegram

Что делать, если увидели опасный предмет

Спасатели призывают быть особенно внимательными. Если на побережье вы наткнулись на подозрительный предмет:

  • не прикасайтесь к нему руками;
  • не пытайтесь перемещать или открывать;
  • сразу отойдите на безопасное расстояние;
  • позвоните 101 или сообщите военным.

Напомним, в Украине вскоре существенно потеплеют зимы. Также мы писали, что может вырасти продолжительность лета до 180 дней.

