Пожарная опасность и штормовой ветер в Одесской области 18 августа

Синоптики предупредили Одессу и область об опасном дне
Завтра, 18 августа, в Одесской области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. В нескольких районах региона возможно быстрое распространение огня, если появится источник возгорания. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре вдоль побережья, который может нести дополнительные угрозы.
Об этом в воскресенье, 17 августа, предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Где наибольший риск пожаров
Чрезвычайный уровень пожарной опасности прогнозируют в Любашевке, Сербке, Раздельной, Сарате, Болграде, Вилково и Измаиле.
Длительная опасность сохраняется в Затишье, Одессе и Белгороде-Днестровском.
Как избежать пожаров
Специалисты напоминают простые правила:
- не разжигать костры в лесах, посадках и на открытых территориях;
- не жечь сухую траву и мусор;
- не бросать окурки и спички на землю;
- не оставлять бутылки или стекло на солнце — они могут сработать как линза;
- объяснять детям опасность и не позволять им играть с огнем.
Если вы заметили возгорание — немедленно звоните 101 и старайтесь отойти на безопасное расстояние.
Опасный ветер у моря
Кроме пожарной угрозы, 18 августа вдоль побережья региона прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 12-14 м/с. Такая погода опасна для отдыхающих у моря. Сильные волны могут сносить в открытое море, срывать с якорей или выносить на побережье морские мины.
Что делать, если увидели опасный предмет
Спасатели призывают быть особенно внимательными. Если на побережье вы наткнулись на подозрительный предмет:
- не прикасайтесь к нему руками;
- не пытайтесь перемещать или открывать;
- сразу отойдите на безопасное расстояние;
- позвоните 101 или сообщите военным.
