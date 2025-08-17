Пожежна небезпека та штормовий вітер на Одещині 18 серпня

Горить поле на Одещині. Фото ілюстративне: ДСНС

Завтра, 18 серпня, на Одещині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У кількох районах регіону можливе швидке поширення вогню, якщо з’явиться джерело займання. Крім того, синоптики попереджають про сильний вітер уздовж узбережжя, який може нести додаткові загрози.

Про це у неділю, 17 серпня, попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Де найбільший ризик пожеж

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у Любашівці, Сербці, Роздільній, Саратi, Болграді, Вилковому та Ізмаїлі.

Тривала небезпека зберігається у Затишші, Одесі та Білгороді-Дністровському.

Як уникнути пожеж

Фахівці нагадують прості правила:

не розпалювати багаття у лісах, посадках та на відкритих територіях;

не палити суху траву та сміття;

не кидати недопалки та сірники на землю;

не залишати пляшки чи скло на сонці — вони можуть спрацювати як лінза;

пояснювати дітям небезпеку і не дозволяти їм гратися з вогнем.

Якщо ви помітили займання — негайно телефонуйте 101 та намагайтеся відійти на безпечну відстань.

Небезпечний вітер біля моря

Окрім пожежної загрози, 18 серпня вздовж узбережжя регіону прогнозується північно-західний вітер зі швидкістю 12-14 м/с. Така погода небезпечна для відпочивальників біля моря. Сильні хвилі можуть зносити у відкрите море, зривати з якорів або виносити на узбережжя морські міни.

Допис синоптиків. Фото: скриншот з Telegram

Що робити, якщо побачили небезпечний предмет

Рятувальники закликають бути особливо уважними. Якщо на узбережжі ви натрапили на підозрілий предмет:

не торкайтеся його руками;

не намагайтеся переміщати чи відкривати;

одразу відійдіть на безпечну відстань;

зателефонуйте 101 або повідомте військових.

