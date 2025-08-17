Відео
Україна
Синоптики попередили Одесу та область про небезпечний день

Синоптики попередили Одесу та область про небезпечний день

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 14:50
Пожежна небезпека та штормовий вітер на Одещині 18 серпня
Горить поле на Одещині. Фото ілюстративне: ДСНС

Завтра, 18 серпня, на Одещині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У кількох районах регіону можливе швидке поширення вогню, якщо з’явиться джерело займання. Крім того, синоптики попереджають про сильний вітер уздовж узбережжя, який може нести додаткові загрози.

Про це у неділю, 17 серпня, попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:
Синоптики попередили Одесу та область про небезпечний день - фото 1
Прогноз пожежної небезпеки. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Де найбільший ризик пожеж

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у Любашівці, Сербці, Роздільній, Саратi, Болграді, Вилковому та Ізмаїлі.
Тривала небезпека зберігається у Затишші, Одесі та Білгороді-Дністровському.

Як уникнути пожеж

Фахівці нагадують прості правила:

  • не розпалювати багаття у лісах, посадках та на відкритих територіях;
  • не палити суху траву та сміття;
  • не кидати недопалки та сірники на землю;
  • не залишати пляшки чи скло на сонці — вони можуть спрацювати як лінза;
  • пояснювати дітям небезпеку і не дозволяти їм гратися з вогнем.

Якщо ви помітили займання — негайно телефонуйте 101 та намагайтеся відійти на безпечну відстань.

Небезпечний вітер біля моря

Окрім пожежної загрози, 18 серпня вздовж узбережжя регіону прогнозується північно-західний вітер зі швидкістю 12-14 м/с. Така погода небезпечна для відпочивальників біля моря. Сильні хвилі можуть зносити у відкрите море, зривати з якорів або виносити на узбережжя морські міни.

Синоптики попередили Одесу та область про небезпечний день - фото 2
Допис синоптиків. Фото: скриншот з Telegram

Що робити, якщо побачили небезпечний предмет

Рятувальники закликають бути особливо уважними. Якщо на узбережжі ви натрапили на підозрілий предмет:

  • не торкайтеся його руками;
  • не намагайтеся переміщати чи відкривати;
  • одразу відійдіть на безпечну відстань;
  • зателефонуйте 101 або повідомте військових.

Нагадаємо, в Україні невдовзі суттєво потеплішають зими. Також ми писали, що може зрости тривалість літа до 180 днів

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси вогонь шторм
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
