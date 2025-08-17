Пожежна небезпека та штормовий вітер на Одещині 18 серпня

Синоптики попередили Одесу та область про небезпечний день
Завтра, 18 серпня, на Одещині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У кількох районах регіону можливе швидке поширення вогню, якщо з’явиться джерело займання. Крім того, синоптики попереджають про сильний вітер уздовж узбережжя, який може нести додаткові загрози.
Про це у неділю, 17 серпня, попереджає Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Де найбільший ризик пожеж
Надзвичайний рівень пожежної небезпеки прогнозують у Любашівці, Сербці, Роздільній, Саратi, Болграді, Вилковому та Ізмаїлі.
Тривала небезпека зберігається у Затишші, Одесі та Білгороді-Дністровському.
Як уникнути пожеж
Фахівці нагадують прості правила:
- не розпалювати багаття у лісах, посадках та на відкритих територіях;
- не палити суху траву та сміття;
- не кидати недопалки та сірники на землю;
- не залишати пляшки чи скло на сонці — вони можуть спрацювати як лінза;
- пояснювати дітям небезпеку і не дозволяти їм гратися з вогнем.
Якщо ви помітили займання — негайно телефонуйте 101 та намагайтеся відійти на безпечну відстань.
Небезпечний вітер біля моря
Окрім пожежної загрози, 18 серпня вздовж узбережжя регіону прогнозується північно-західний вітер зі швидкістю 12-14 м/с. Така погода небезпечна для відпочивальників біля моря. Сильні хвилі можуть зносити у відкрите море, зривати з якорів або виносити на узбережжя морські міни.
Що робити, якщо побачили небезпечний предмет
Рятувальники закликають бути особливо уважними. Якщо на узбережжі ви натрапили на підозрілий предмет:
- не торкайтеся його руками;
- не намагайтеся переміщати чи відкривати;
- одразу відійдіть на безпечну відстань;
- зателефонуйте 101 або повідомте військових.
