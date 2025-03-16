Погода в Одессе на 16 марта: пасмурно и дождь: пасмурно и дождь

Женщина в дождевике идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 17 марта, погода в Одессе обещает быть пасмурной. Температура воздуха будет оставаться плюсовой, но стоит быть готовыми к осадкам. Поэтому не забудьте взять утром с собой зонтик, поскольку дождь может стать более интенсивным днем.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе 17 марта

Завтра в Одессе будет пасмурно, с небольшими дождями, которые появятся утром и днем. Температура ночью составит +8°C, днем опустится до +7°C. Ощущение из-за ветра и влажности будет немного холоднее, чем температура на термометре.

Ветер будет северный со скоростью от 4 до 6 м/с. Осадки будут небольшими, до 0,5 мм утром и до 0,3 мм днем.

Погода в Одессе на 17 марта. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 17 марта

В Одесской области погода будет облачной с прояснениями. Ночью температура будет колебаться в пределах +6...+11 °C тепла. Днем столбики термометров поднимутся до +10...+15 °C, а на юге области - до +18...+20°C.

На севере региона возможен небольшой дождь. Ветер северный, его скорость будет варьироваться от 7 до 12 м/с.

На автодорогах области видимость хорошая, поэтому проблем с поездками быть не должно, однако рекомендуется соблюдать осторожность в условиях дождя и ветра.

Погода в Одесской области на 17 марта. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, когда в Украине потеплеет и придет настоящая весна. Также мы писали, что в США пронесся смертоносный шторм, который уничтожил дома, школы и переворачивал грузовики. В результате непогоды погибли по меньшей мере 34 человека.