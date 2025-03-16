Погода в Одесі на 16 березня: похмуро і дощ

Жінка в дощовику йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 17 березня, погода в Одесі обіцяє бути похмурою. Температура повітря залишатиметься плюсовою, але варто бути готовими до опадів. Тому не забудьте взяти зранку із собою парасольку, оскільки дощ може стати більш інтенсивним вдень.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 17 березня

Завтра в Одесі буде похмуро, з невеликими дощами, які пройдуть вранці та вдень. Температура вночі становитиме +8 °C, вдень опуститься до +7 °C. Відчуття через вітер та вологість буде трохи холоднішим, ніж температура на термометрі.

Вітер північний зі швидкістю від 4 до 6 м/с. Опади будуть невеликими, до 0,5 мм вранці та до 0,3 мм вдень.

Погода в Одесі на 17 березня. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 17 березня

В Одеській області погода буде хмарною з проясненнями. Вночі температура коливатиметься в межах +6...+11 °C тепла. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +10...+15 °C, а на півдні області — до +18...+20 °C.

На півночі регіону можливий невеликий дощ. Вітер північний, його швидкість варіюватиметься від 7 до 12 м/с.

На автошляхах області видимість добра, тому проблем з поїздками бути не повинно, однак рекомендується дотримуватись обережності в умовах дощу та вітру.

Погода в Одеській області на 17 березня. Фото: скриншот

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