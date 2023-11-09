Синоптики предупредили о падении температуры в Одессе
Завтра, 10 ноября, в Одессе ожидается переменная облачность, местами слабый туман. Синоптики сообщают о стремительном спаде температуры, столбики термометров спустятся до +16 °C, однако осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Утро: утром небо будет ясным, без осадков. Температура будет составлять +10...+14 °C. Ветер южный - 3,9 м/с.
День: днем в Одессе тоже будет сохраняться ясная погода. Температура составит около +12...+14°C. Ветер южный - 7,8 м/с.
Вечер: к вечеру небо все будет покрыто облаками. Температура воздуха снизится до +12 °C. Ветер южный - до 10,7 м/с.
Восход солнца: 10 ноября солнце взойдет в 06:49.
Закат: 10 ноября солнце будет заходить в 16:31.
Продолжительность светового дня: 9 часов и 42 минуты.
Прогноз погоды в Украине
В Украине 10 ноября без осадков. В западных областях ночью температура опустится ниже нуля, в остальных – также ожидается резкий спад температур.
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