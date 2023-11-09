Синоптики попередили про спад температури в Одесі
Завтра, 10 листопада, в Одесі очікується мінлива хмарність, пмісцями слабкий туман. Синоптики повідомляють про стрімкий спад температури, стовпчики термометрів спустяться до +16 °C, проте опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
Ранок: зранку небо буде ясним, без опадів. Температура становитиме +10...+14 °C. Вітер південний — 3,9 м/с.
День: вдень в Одесі теж зберігатиметься ясна погода. Температура становитиме близько +12...+14 °C. Вітер південний — 7,8 м/с.
Вечір: на вечір небо все буде вкрите хмарами. Температура повітря знизиться до +12 °C. Вітер південний — до 10,7 м/с.
Схід сонця: 10 листопада сонце зійде о 06:49.
Захід сонця: 10 листопада сонце заходитиме о 16:31.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 42 хвилин.
Прогноз погоди в Україні
В Україні 10 листопада без опадів. У західних областях вночі температура опуститься нижче нуля, в решті – також очікується різки спад температур.
Читайте Новини.LIVE!