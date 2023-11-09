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Синоптики попередили про спад температури в Одесі

9 листопада 2023 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики попередили про спад температури в Одесі
Вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 10 листопада, в Одесі очікується мінлива хмарність, пмісцями слабкий туман. Синоптики повідомляють про стрімкий спад температури, стовпчики термометрів спустяться до +16 °C, проте опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку небо буде ясним, без опадів. Температура становитиме +10...+14 °C. Вітер південний — 3,9 м/с.

День: вдень в Одесі теж зберігатиметься ясна погода. Температура становитиме близько +12...+14 °C. Вітер південний — 7,8 м/с. 

Вечір: на вечір небо все буде вкрите хмарами. Температура повітря знизиться до +12 °C. Вітер південний — до 10,7 м/с. 

Схід сонця: 10 листопада сонце зійде о 06:49.
Захід сонця: 10 листопада сонце заходитиме о 16:31.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 42 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

В Україні 10 листопада без опадів. У західних областях вночі температура опуститься нижче нуля, в решті – також очікується різки спад температур.

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