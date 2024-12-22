Погода в Одессе и Одесской области на 23 декабря.

Синоптики предупредили об изменении погоды в Одессе на завтра
Завтра, 23 декабря, погода в Одессе и области будет весь день переменной, а на вечер возможен дождь. Температура воздуха ночью опустится до +3°C. Также усилится ветер.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Ночью: ночью есть осадки. Температура будет составлять +3 °C. Ветер юго-западный, 2-2 м/с.
Утро: утром возможны кратковременные дожди. Температура будет составлять +3 °C. Ветер юго-западный, 3-10 м/с.
День: днем в Одессе согласится. Температура составит около +5 °C. Ветер юго-западный, 8-10 м/с.
Вечер: к вечеру небо будет пасмурным, возможен дождь. Температура воздуха опустится до +5 °C. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Восход: 23 декабря солнце взойдет в 07:38.
Закат: 23 декабря солнце будет заходить в 16:13.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 35 минут.
Погода в Одесской области
- Облачно.
- Днем местами небольшой дождь.
- Ветер южный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +1...-5 °С, днем +5...+10 °С.
- На автодорогах области видимость добра.
Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет нынешняя зима в Украине. В общем, самым холодным месяцем станет январь. Также мы сообщали, что синоптики дали прогноз погоды на Рождество.
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