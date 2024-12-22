Погода в Одесі та Одеській області на 23 грудня

Чоловіки йдуть містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 23 грудня, погода в Одесі та області весь день буде мінливою, а на вечір можливий дощ. Температура повітря вночі опуститься до +3 °C. Також посилиться вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі є можливість опадів. Температура становитиме +3 °C. Вітер південно-західний 2 м/с.

Ранок: зранку можливі короткочасні дощі. Температура становитиме +3 °C. Вітер південно-західний 3 м/с.

День: вдень в Одесі розпогодиться. Температура становитиме близько +5 °C. Вітер південно-західний 8 м/с.

Вечір: на вечір небо буде похмурим, можливий дощ. Температура повітря опуститься +5 °C. Вітер південно-західний 5 м/с.

Схід сонця: 23 грудня сонце зійде о 07:38.

Захід сонця: 23 грудня сонце заходитиме о 16:13.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 35 хвилини.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Хмарно.

Вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі +1...- 5 °С, вдень +5...+10 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

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