Погода в Одессе на завтра, 30 декабря

Синоптики предупреждают об изменении погоды в Одессе
30 декабря синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный, а температура ночью будет варьироваться от 0 до +2 °C тепла, температура воздуха кое-где будет опускаться до 0 °C, морская вода +5…+6 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 30 декабря
Ночь: ночью без осадков. Температура составляет 0 °C. Ветер южный 5-10 м/с.
Утро: утром тоже без осадков. Температура составляет 0 °C. Ветер южный 5-10 м/с.
День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Вечер: к вечеру небо будет тоже пасмурным. Температура воздуха опустится до +4 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Восход: 30 декабря солнце взойдет в 07:40.
Закат: 30 декабря солнце будет заходить в 16:18.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 38 минут.
Погода в Одесской области на 30 декабря
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью от +3 °С до -2 °С, днем +1...+6 °С.
- На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали нынешнюю зиму в Украине. В общем, самым холодным месяцем станет январь. Также первый месяц 2025 года обещает быть спокойным. Тем не менее, все же возможны геошторма. По предварительным прогнозам специалистов, следует ожидать несколько крупных магнитных бурь.
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