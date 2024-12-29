Погода в Одессе на завтра, 30 декабря

Девушка с парнем сидят на скамейке. Фото: Новини.LIVE

30 декабря синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный, а температура ночью будет варьироваться от 0 до +2 °C тепла, температура воздуха кое-где будет опускаться до 0 °C, морская вода +5…+6 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе на 30 декабря

Ночь: ночью без осадков. Температура составляет 0 °C. Ветер южный 5-10 м/с.

Утро: утром тоже без осадков. Температура составляет 0 °C. Ветер южный 5-10 м/с.

День: днем в Одессе будет переменная облачность. Температура составит около +4 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Вечер: к вечеру небо будет тоже пасмурным. Температура воздуха опустится до +4 °C. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Восход: 30 декабря солнце взойдет в 07:40.

Закат: 30 декабря солнце будет заходить в 16:18.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 38 минут.

Погода в Одессе на понедельник. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 30 декабря

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +3 °С до -2 °С, днем +1...+6 °С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Одесской области на понедельник. Фото: скриншот

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали нынешнюю зиму в Украине. В общем, самым холодным месяцем станет январь. Также первый месяц 2025 года обещает быть спокойным. Тем не менее, все же возможны геошторма. По предварительным прогнозам специалистов, следует ожидать несколько крупных магнитных бурь.