Погода в Одесі на завтра, 30 грудня

Дівчина з хлопцем сидять на лавці. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 30 грудня, синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду з проясненнями і без істотних опадів. Вітер південно-західний, а температура вночі варіюватиметься від 0 до +2 °C тепла, температура повітря подекуди буде опускатися до 0 °C, морська вода +5…+6 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі на 30 грудня

Ніч: вночі без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер південний 5 м/с.

Ранок: зранку теж без опадів. Температура становитиме 0 °C. Вітер південний 5 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме близько +4 °C. Вітер північно-східний 5 м/с.

Вечір: на вечір небо буде теж похмурим. Температура повітря опуститься +4 °C. Вітер північно-східний 5 м/с.

Схід сонця: 30 грудня сонце зійде о 07:40.

Захід сонця: 30 грудня сонце заходитиме о 16:18.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 38 хвилин.

Погода в Одесі на понеділок. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 30 грудня

Хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від +3 °С до - 2 °С, вдень +1...+6 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Погода в Одеській області на понеділок. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували цьогорічну зиму в Україні. Загалом найхолоднішим місяцем стане січень. Також перший місяць 2025 року обіцяє бути спокійним. Проте все ж можливі геошторми. За попередніми прогнозами фахівців, слід очікувати кілька великих магнітних бур.