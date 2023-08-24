Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 августа.

Мужчина едет не на велосипеде. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 24 августа, одесситов ждет теплый, солнечный день. Температура Черного моря прогреется до 26 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 20-22°С, днем ​​28-30°С.

Температура морской воды 25-26°С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 48%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Днем местами кратковременный дождь, без существенных осадков гроза.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°С, днем ​​28-33°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

24 августа по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых частях страны будут идти дожди и грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.