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Синоптики сообщили, чем удивит одесситов погода сегодня

24 августа 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 августа.
Мужчина едет не на велосипеде. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 24 августа, одесситов ждет теплый, солнечный день. Температура Черного моря прогреется до 26 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 20-22°С, днем ​​28-30°С.
  • Температура морской воды 25-26°С.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 48%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Днем местами кратковременный дождь, без существенных осадков гроза.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью 17-22°С, днем ​​28-33°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

24 августа по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых частях страны будут идти дожди и грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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