Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 23 августа.

Синоптики сообщили, чем удивит одесситов погода сегодня
24 августа 2023 06:30
Мужчина едет не на велосипеде. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 24 августа, одесситов ждет теплый, солнечный день. Температура Черного моря прогреется до 26 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 20-22°С, днем 28-30°С.
- Температура морской воды 25-26°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 48%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Днем местами кратковременный дождь, без существенных осадков гроза.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 17-22°С, днем 28-33°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
24 августа по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых частях страны будут идти дожди и грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.