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Синоптики повідомили, чим здивує одеситів погода сьогодні

24 серпня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 серпня
Чоловік їде не велосипеді. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 24 серпня, на одеситів чекає теплий, сонячний день. Температура Чорного моря прогріється до 26 градусів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 20- 22°С, вдень 28-30°С.
  • Температура морської води 25-26°С.
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 48%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

24 серпня по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких частинах країни будуть дощі та грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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