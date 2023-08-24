Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 серпня

Синоптики повідомили, чим здивує одеситів погода сьогодні
24 серпня 2023 06:30
Чоловік їде не велосипеді. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 24 серпня, на одеситів чекає теплий, сонячний день. Температура Чорного моря прогріється до 26 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 20- 22°С, вдень 28-30°С.
- Температура морської води 25-26°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 48%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
24 серпня по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких частинах країни будуть дощі та грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.