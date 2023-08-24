Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 23 серпня

Чоловік їде не велосипеді. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 серпня, на одеситів чекає теплий, сонячний день. Температура Чорного моря прогріється до 26 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 20- 22°С, вдень 28-30°С.

Температура морської води 25-26°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 48%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 17-22°С, вдень 28-33°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

24 серпня по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких частинах країни будуть дощі та грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.