Погода в Одессе 13 апреля: температура, ветер, осадки, погода в Одессе 13 апреля

Женщина стоит возле моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра в Одессе ожидается спокойная и сухая погода. Температура днем поднимется до +11 °C, осадков не предвидится. В течение дня будет сохраняться слабый ветер, а небо будет лишь слегка покрыто облаками.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью и утром температура воздуха будет держаться на уровне +5 °C, будет ощущаться как +4 °C. Влажность воздуха составит до 73%, атмосферное давление — в пределах 758-759 мм рт. ст.

Днем воздух прогреется до +11 °C, но будет ощущаться даже немного теплее — как +12 °C. Ветер слабый, 2 м/с, без осадков.

Вечером температура останется на уровне +11 °C, ветер немного усилится до 4 м/с.

Небо в течение суток будет слегка облачным, но без существенных изменений — день пройдет без дождя.

Солнце взойдет в 06:13, а зайдет в 19:41 — продолжительность светового дня составит 13 часов 28 минут.

Погода в Одессе на 13 апреля. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 13 апреля

Переменная облачность.

Без существенных осадков.

Ночью и утром заморозки.

Утром местами слабый туман.

Ветер северный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура ночью -5...0 °C, местами +2...+4 °C, днем +10...+15 °C.

На автодорогах области утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

Погода в Одессе на 13 апреля. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове и области завтра ожидается резкое повышение температуры до +16 ºС. Также мы сообщали, какой будет погода в Украине на Пасху, 20 апреля.