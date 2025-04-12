Погода в Одесі 13 квітня: температура, вітер, опади

Жінка стоїть біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра в Одесі очікується спокійна й суха погода. Температура вдень підвищиться до +11 °C, опадів не передбачається. Протягом дня зберігатиметься слабкий вітер, а небо буде лише злегка вкрите хмарами.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 13 квітня

Вночі та вранці температура повітря триматиметься на рівні +5 °C, відчуватиметься як +4 °C. Вологість повітря становитиме до 73%, атмосферний тиск — у межах 758-759 мм рт. ст.

Вдень повітря прогріється до +11 °C, але відчуватиметься навіть трохи тепліше — як +12°C. Вітер слабкий, 2 м/с, без опадів.

Увечері температура залишиться на рівні +11 °C, вітер трохи посилиться до 4 м/с.

Небо протягом доби буде злегка хмарним, але без суттєвих змін — день мине без дощу.

Сонце зійде о 06:13, а зайде о 19:41 — тривалість світлового дня становитиме 13 годин 28 хвилин.

Погода в Одесі на 13 квітня. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 13 квітня

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці заморозок.

Вранці місцями слабкий туман.

Вітер північний, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі -5...0 °C, місцями +2...+4 °C, вдень +10...+15 °C.

На автошляхах області вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.

Погода в Одесі на 13 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові та області завтра очікується різке підвищення температури до +16 ºС. Також ми повідомляли, якою буде погода в Україні на Великдень, 20 квітня.