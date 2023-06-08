Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 июня.

Синоптики прогнозируют облачный день: какой будет погода в Одессе
8 июня 2023 06:30
Женщина отдыхает на скамейке. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Сегодня, 8 июня, в Одессе ожидается пасмурный, но теплый день. Температура морской воды прогрелась до 21 градуса.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.
- Влажность — 62%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер восточный, 5-10 м/с.
- Температура ночью 12-17°С, днем 23-28°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
8 июня по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы. Подробный прогноз — читайте в материале.