Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 8 июня.

Женщина отдыхает на скамейке. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Сегодня, 8 июня, в Одессе ожидается пасмурный, но теплый день. Температура морской воды прогрелась до 21 градуса.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-17°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 764 мм рт. ст.

Влажность — 62%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°С, днем 23-28°С.

На автодорогах области видимость добра.

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8 июня по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы. Подробный прогноз — читайте в материале.