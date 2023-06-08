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Синоптики прогнозують хмарний день: якою буде погода в Одесі

8 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 червня
Жінка відпочиває на лавочці. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 8 червня, в Одесі очікується хмарний, але теплий день. Температура морської води прогрілась вже до 21 градуса. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 15-17°С, вдень 23-25°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 62%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі 12-17°С, вдень 23-28°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

8 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.

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