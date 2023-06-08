Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 червня

Синоптики прогнозують хмарний день: якою буде погода в Одесі
8 червня 2023 06:30
Жінка відпочиває на лавочці. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Сьогодні, 8 червня, в Одесі очікується хмарний, але теплий день. Температура морської води прогрілась вже до 21 градуса.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 15-17°С, вдень 23-25°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 62%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі 12-17°С, вдень 23-28°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
8 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.