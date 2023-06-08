Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 8 червня

Жінка відпочиває на лавочці. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні, 8 червня, в Одесі очікується хмарний, але теплий день. Температура морської води прогрілась вже до 21 градуса.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°С, вдень 23-25°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 62%.

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Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°С, вдень 23-28°С.

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