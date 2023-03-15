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Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий: какой будет погода в Одессе сегодня

15 марта 2023 06:30
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Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 15 марта.
Подробный прогноз погоды
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В течение дня жителям области следует ожидать ухудшения погодных условий. Регион покроет туманом.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • В городе сегодня переменная облачность. Без осадков.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 1-3°С тепла, днем 8-10°С тепла.
  • Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 88%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.

погода в Одессе 15 марта

погода в Одессе 15 марта

Погода в Украине

В среду, 15 марта, синоптик Наталья Диденко прогнозирует солнечную погоду на большинстве территории Украины, но в западных областях ожидается похолодание до дневных +4...+8 градусов после сегодняшних теплых +12...+18 градусов. Придет атмосферный фронт и там пойдет дождь, иногда с мокрым снегом.

Напомним, ранее в Гидрометцентре напомнили, что скорость климатических изменений увеличивается, а погода становится более экстремальной. Но, несмотря на угрозы, которые несут глобальные изменения климата, сейчас метеорологи имеют больше возможностей спрогнозировать стихийные бедствия и предупредить о них.

Фото sinoptik

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