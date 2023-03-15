Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 15 березня

Синоптики прогнозують погіршення погодних умов: якою буде погода в Одесі сьогодні
Протягом дня мешканцям області слід очікувати на погіршення погодних умов. Регіон вкриє туманом.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- В місті сьогодні буде мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
- Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 88%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 8-13°С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні
У середу 15 березня синоптик Наталка Діденко прогнозує сонячну погоду на більшості території України, але в західних областях очікується похолодання до денних +4...+8 градусів після сьогоднішніх теплих +12...+18 градусів. Прийде атмосферний фронт, і там піде дощ, іноді з мокрим снігом.
Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.
Фото sinoptik