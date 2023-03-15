Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 15 березня

Детальний прогноз погоди

Протягом дня мешканцям області слід очікувати на погіршення погодних умов. Регіон вкриє туманом.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Вологість повітря — 88%.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 8-13°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Погода в Україні

У середу 15 березня синоптик Наталка Діденко прогнозує сонячну погоду на більшості території України, але в західних областях очікується похолодання до денних +4...+8 градусів після сьогоднішніх теплих +12...+18 градусів. Прийде атмосферний фронт, і там піде дощ, іноді з мокрим снігом.

Нагадаємо, раніше у Гідрометцентрі нагадали, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.

Фото sinoptik