Синоптики прогнозируют сегодня в Одессе преимущественно пасмурную погоду

Девушка идет с коляской и держит ребенка за руку. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 5 ноября, в Одессе ожидается преимущественно пасмурная погода без существенных осадков. Несмотря на ветреную и дождливую погоду ночью, днем будет достаточно комфортно. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура поднимется до +19°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

Без осадков.

Преимущественно облачно.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +13...+15°С, днем +17...+19°С.

Атмосферное давление – 751 мм рт. ст.

Влажность – 82%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Преимущественно облачно.

Без существенных осадков.

Ветер днем юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +10...+15°С, днем +17...+22°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В воскресенье в Украине облачно с прояснениями. Ветер будет иметь юго-западное и южное направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью в Центре и на Юге и днем на Западе и юго-востоке возможны порывы до 17-22 метров в секунду.

Напомним, ранее мы писали, что на большей части территории Украины 5 ноября ожидаются дожди. Синоптики объявили первый уровень угрозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр .