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Синоптики прогнозируют сегодня в Одессе преимущественно пасмурную погоду

5 ноября 2023 07:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики прогнозируют сегодня в Одессе преимущественно пасмурную погоду
Девушка идет с коляской и держит ребенка за руку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 5 ноября, в Одессе ожидается преимущественно пасмурная погода без существенных осадков. Несмотря на ветреную и дождливую погоду ночью, днем будет достаточно комфортно. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура поднимется до +19°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе.

  • Без осадков.
  • Преимущественно облачно.
  • Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +13...+15°С, днем +17...+19°С.
  • Атмосферное давление – 751 мм рт. ст.
  • Влажность – 82%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Преимущественно облачно.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер днем юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
  • Температура ночью +10...+15°С, днем +17...+22°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В воскресенье в Украине облачно с прояснениями. Ветер будет иметь юго-западное и южное направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью в Центре и на Юге и днем на Западе и юго-востоке возможны порывы до 17-22 метров в секунду.

Напомним, ранее мы писали, что на большей части территории Украины 5 ноября ожидаются дожди. Синоптики объявили первый уровень угрозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

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