Синоптики прогнозируют сегодня в Одессе преимущественно пасмурную погоду
Сегодня, 5 ноября, в Одессе ожидается преимущественно пасмурная погода без существенных осадков. Несмотря на ветреную и дождливую погоду ночью, днем будет достаточно комфортно. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура поднимется до +19°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе.
- Без осадков.
- Преимущественно облачно.
- Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +13...+15°С, днем +17...+19°С.
- Атмосферное давление – 751 мм рт. ст.
- Влажность – 82%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Преимущественно облачно.
- Без существенных осадков.
- Ветер днем юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
- Температура ночью +10...+15°С, днем +17...+22°С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине
В воскресенье в Украине облачно с прояснениями. Ветер будет иметь юго-западное и южное направления со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью в Центре и на Юге и днем на Западе и юго-востоке возможны порывы до 17-22 метров в секунду.
Напомним, ранее мы писали, что на большей части территории Украины 5 ноября ожидаются дожди. Синоптики объявили первый уровень угрозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр .
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