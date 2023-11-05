Синоптики прогнозують сьогодні в Одесі переважно похмуру погоду

Дівчина йде з візочком і тримає дитину за руку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 листопада, в Одесі очікується переважно похмура погода без істотних опадів. Попри вітряну і дощову погоду вночі — вдень буде досить комфортно. Вітер південно-західний, 9-14 м/с.Температура підніметься до +19 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Без опадів.

Переважно хмарно.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +13...+15 °С, вдень +17...+19 °С.

Атмосферний тиск — 751 мм рт. ст.

Вологість — 82%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Переважно хмарно.

Без істотних опадів.

Вітер вдень південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +10...+15 °С, вдень +17...+22 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У неділю в Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер матиме південно-західний та південний напрямки зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вночі у Центрі та на Півдні та вдень на Заході й південному Сході можливі пориви до 17 – 22 метрів за секунду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на більшій частині території України сьогодні, 5 листопада, очікуються дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.