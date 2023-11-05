Синоптики прогнозують сьогодні в Одесі переважно похмуру погоду
Сьогодні, 5 листопада, в Одесі очікується переважно похмура погода без істотних опадів. Попри вітряну і дощову погоду вночі — вдень буде досить комфортно. Вітер південно-західний, 9-14 м/с.Температура підніметься до +19 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Без опадів.
- Переважно хмарно.
- Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +13...+15 °С, вдень +17...+19 °С.
- Атмосферний тиск — 751 мм рт. ст.
- Вологість — 82%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Переважно хмарно.
- Без істотних опадів.
- Вітер вдень південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі +10...+15 °С, вдень +17...+22 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
У неділю в Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер матиме південно-західний та південний напрямки зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вночі у Центрі та на Півдні та вдень на Заході й південному Сході можливі пориви до 17 – 22 метрів за секунду.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на більшій частині території України сьогодні, 5 листопада, очікуються дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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