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Синоптики прогнозують сьогодні в Одесі переважно похмуру погоду

5 листопада 2023 07:25
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики прогнозують сьогодні в Одесі переважно похмуру погоду
Дівчина йде з візочком і тримає дитину за руку. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 5 листопада, в Одесі очікується переважно похмура погода без істотних опадів. Попри вітряну і дощову погоду вночі — вдень буде досить комфортно. Вітер південно-західний, 9-14 м/с.Температура підніметься до +19 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Переважно хмарно.
  • Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +13...+15 °С, вдень +17...+19 °С.
  • Атмосферний тиск — 751 мм рт. ст.
  • Вологість — 82%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Переважно хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Вітер вдень південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі +10...+15 °С, вдень +17...+22 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

У неділю в Україні буде хмарно з проясненнями. Вітер матиме південно-західний та південний напрямки зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вночі у Центрі та на Півдні та вдень на Заході й південному Сході можливі пориви до 17 – 22 метрів за секунду.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на більшій частині території України сьогодні, 5 листопада, очікуються дощі. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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