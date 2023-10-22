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Синоптики прогнозируют сегодня в Одессе теплую и солнечную погоду

22 октября 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики прогнозируют сегодня в Одессе теплую и солнечную погоду
Женщина гуляет с детской коляской. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 22 октября, природа в Одессе порадует жителей и гостей города приятными погодными условиями. Синоптики предсказывают отличный солнечный день без осадков, который подарит радость и комфорт. Температура воздуха поднимется до приятных +25°C. Поэтому рекомендуем запланировать прогулку на свежем воздухе.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Без осадков.
  • Облачно с прояснениями.
  • Ветер южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +15...+17°С, днем +22...+24°С.
  • Атмосферное давление – 760 мм рт. ст.
  • Влажность – 48%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +12...+17°С, днем +19...+27°С, местами до 30°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

В Украине в воскресенье 22 октября ожидается сухая погода. Однако на западе все же пройдут дожди. В эти выходные еще есть время прогуляться на улице или, например, завершить уборку.

Напомним, ранее мы писали, что на выходных львовяне смогут насладиться последними тёплыми осенними днями. По предварительным прогнозам Укргидрометцентра температура воздуха поднимется до +23 °C тепла. Без существенных осадков.

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