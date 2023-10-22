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Синоптики прогнозують сьогодні в Одесі теплу та сонячну погоду

22 жовтня 2023 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики прогнозують сьогодні в Одесі теплу та сонячну погоду
Жінка гуляє з дитячим візочком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 22 жовтня, природа в Одесі порадує мешканців і гостей міста надзвичайно приємними погодними умовами. Синоптики передбачають чудовий сонячний день без опадів, який подарує радість та комфорт. Температура повітря підніметься до приємних +25°C. Тож рекомендуємо запланувати прогулянку на свіжому повітрі.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Без опадів.
  • Мінлива хмарність.
  • Вітер південний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +15...+17 °С, вдень +22...+24 °С.
  • Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
  • Вологість — 48%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +12...+17 °С, вдень +19...+27 °С, місцями до 30°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

В Україні в неділю, 22 жовтня, очікується суха погода. Проте на заході все ж пройдуть дощі. Цими вихідними ще є час прогулятися на вулиці або ж, наприклад, завершити прибирання. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних львів'яни зможуть насолодитися останніми теплими осінніми днями. За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря підніметься до +23 °C тепла. Без істотних опадів.

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