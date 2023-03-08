Синоптики прогнозируют температурный скачок: погода в Одесской области

Подробный прогноз погоды

Сегодня, 8 марта, в течение дня в Одессе ожидается облачность с прояснениями. Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе

В городе сегодня облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 12-14 °С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области

В Одесской области сегодня будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, днем в виде дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 12-17°С тепла. На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине

Ночью в западных и восточных областях, днем на Украине, кроме южной части, небольшой дождь (ночью с мокрым снегом), в Карпатах умеренные осадки. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве областей местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

В Украину постепенно возвращается весеннее тепло, которое даже "задержится" на 8 марта. Однако по прогнозам народного синоптика, прятать у шкафа тёплые вещи еще очень рано.