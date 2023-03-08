Синоптики прогнозують температурний стрибок: погода в Одеській області
Сьогодні, 8 березня, протягом дня в Одесі очікується хмарність з проясненнями. Синоптики прогнозують підвищення температури повітря.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде хмарно с проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 12-14°С тепла.
Прогноз погоди по Одеській області
В Одеській області сьогодні буде теж хмарно с проясненнями. Місцями невеликі опади, вдень у вигляді дощу. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 12-17°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні
Вночі у західних та східних областях, вдень в Україні, крім південної частини, невеликий дощ (вночі з мокрим снігом), у Карпатах помірні опади. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.
В Україну поступово повертається весняне тепло, яке навіть "затримається" на 8 березня. Однак, за прогнозами народної синоптикині, ховати у шафи теплі речі ще дуже рано.