Какая погода будет в Одессе 7 ноября

Люди гуляют по осеннему городу. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 7 ноября, в Одессе будет немного теплее. Ночью столбик термометра не опускается ниже нуля. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер ночью северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +1...+3°С, днем +12...+14°С.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью -2...+3°С, днем +12...+14°С.

На автодорогах области видимость добра.

До конца недели в Одесской области сохранится безоблачная погода без осадков. Ни сильного ветра, ни существенных осадков не прогнозируется. Возможно легкое волнение моря.

Напомним, в Украине дали прогноз погоды на завтра. Также мы писали о том, какая температура ожидается в течение недели.