Какая погода будет в Одессе 7 ноября

Синоптики радуют — какая погода будет завтра в Одессе
7 ноября 2024 06:03
Люди гуляют по осеннему городу. Фото: Новини.LIVE
В четверг, 7 ноября, в Одессе будет немного теплее. Ночью столбик термометра не опускается ниже нуля. Осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер ночью северо-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +1...+3°С, днем +12...+14°С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью -2...+3°С, днем +12...+14°С.
- На автодорогах области видимость добра.
До конца недели в Одесской области сохранится безоблачная погода без осадков. Ни сильного ветра, ни существенных осадков не прогнозируется. Возможно легкое волнение моря.
Напомним, в Украине дали прогноз погоды на завтра. Также мы писали о том, какая температура ожидается в течение недели.
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