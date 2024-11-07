Яка погода буде в Одесі 7 листопада

Синоптики радують — яка погода буде завтра в Одесі
7 листопада 2024 06:03
Люди гуляють осіннім містом. Фото: Новини.LIVE
У четвер, 7 листопада, в Одесі буде трохи тепліше. Вночі стовпчик термометра не опускатиметься нижче нуля. Опадів синоптики не прогнозують.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер вночі північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +1...+3 °С, вдень +12...+14 °С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
- Температура вночі -2...+3 °С, вдень +12...+14 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
До кінця тижня на Одещині збережеться малохмарна погода без опадів. Ані сильного вітру, ані істотних опадів не прогнозується. Можливе легке хвилювання моря.
Нагадаємо, в Україні дали прогноз погоди на завтра. Також ми писали про те, яка температура очікується протягом тижня.
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