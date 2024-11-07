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Синоптики радують — яка погода буде завтра в Одесі

7 листопада 2024 06:03
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Яка погода буде в Одесі 7 листопада
Люди гуляють осіннім містом. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У четвер, 7 листопада, в Одесі буде трохи тепліше. Вночі стовпчик термометра не опускатиметься нижче нуля. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер вночі північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +1...+3 °С, вдень +12...+14 °С.
Синоптики попереджають одеситів про небезпечну погоду на завтра - фото 1
Погода в Одеській обасті. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі -2...+3 °С, вдень +12...+14 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.

До кінця тижня на Одещині збережеться малохмарна погода без опадів. Ані сильного вітру, ані істотних опадів не прогнозується. Можливе легке хвилювання моря.

Нагадаємо, в Україні дали прогноз погоди на завтра. Також ми писали про те, яка температура очікується протягом тижня.

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Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

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