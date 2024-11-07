Яка погода буде в Одесі 7 листопада

Люди гуляють осіннім містом. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 7 листопада, в Одесі буде трохи тепліше. Вночі стовпчик термометра не опускатиметься нижче нуля. Опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер вночі північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі +1...+3 °С, вдень +12...+14 °С.

Погода в Одеській обасті. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі -2...+3 °С, вдень +12...+14 °С.

На автошляхах області видимість добра.

До кінця тижня на Одещині збережеться малохмарна погода без опадів. Ані сильного вітру, ані істотних опадів не прогнозується. Можливе легке хвилювання моря.

Нагадаємо, в Україні дали прогноз погоди на завтра. Також ми писали про те, яка температура очікується протягом тижня.