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Синоптики рассказали, где в Одесской области сегодня будет дождь

20 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе 20 июня.
Одесситы по ул.Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

20 июня в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В Одесской области синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами с грозой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Ночью 17-19°C, днем 26-28°C.
  • Температура морской воды 21-22°C.
  • Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
  • Влажность — 77%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Ночью 14-19°C, днем 26-31°C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 20 июня, будет жарко. Однако в некоторых областях могут быть дожди.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Подробный прогноз погоды в разных регионах Украины, читайте в нашем материале.

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