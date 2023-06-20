Прогноз погоды в Одессе 20 июня.

Синоптики рассказали, где в Одесской области сегодня будет дождь
20 июня 2023 06:30
Одесситы по ул.Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE
20 июня в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В Одесской области синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами с грозой.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Ночью 17-19°C, днем 26-28°C.
- Температура морской воды 21-22°C.
- Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
- Влажность — 77%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Ночью 14-19°C, днем 26-31°C.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
Во вторник, 20 июня, будет жарко. Однако в некоторых областях могут быть дожди.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
Подробный прогноз погоды в разных регионах Украины, читайте в нашем материале.