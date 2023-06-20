Прогноз погоды в Одессе 20 июня.

Одесситы по ул.Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

20 июня в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В Одесской области синоптики прогнозируют кратковременный дождь, местами с грозой.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Ночью 17-19°C, днем 26-28°C.

Температура морской воды 21-22°C.

Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.

Влажность — 77%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Ночью 14-19°C, днем 26-31°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Во вторник, 20 июня, будет жарко. Однако в некоторых областях могут быть дожди.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Подробный прогноз погоды в разных регионах Украины, читайте в нашем материале.