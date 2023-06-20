Прогноз погоди в Одесі 20 червня

Синоптики розказали, де на Одещині сьогодні буде дощ
20 червня 2023 06:30
Одесити на вул. Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
20 червня в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Натомість в Одеській області синоптики прогнозують короткочасний дощ, місцями з грозою.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі — 17-19°C, вдень — 26-28°C.
- Температура морської води — 21-22°C.
- Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
- Вологість — 77%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі — 14-19°C, вдень — 26-31°C.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
У вівторок, 20 червня, буде спекотно. Проте у деяких областях можуть бути дощі.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Детальний прогноз погоди в різних регіонах Україні читайте у нашому матеріалі.