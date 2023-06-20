Прогноз погоди в Одесі 20 червня

Одесити на вул. Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

20 червня в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Натомість в Одеській області синоптики прогнозують короткочасний дощ, місцями з грозою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі — 17-19°C, вдень — 26-28°C.

Температура морської води — 21-22°C.

Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.

Вологість — 77%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі — 14-19°C, вдень — 26-31°C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У вівторок, 20 червня, буде спекотно. Проте у деяких областях можуть бути дощі.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Детальний прогноз погоди в різних регіонах Україні читайте у нашому матеріалі.