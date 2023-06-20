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Синоптики розказали, де на Одещині сьогодні буде дощ

20 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі 20 червня
Одесити на вул. Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

20 червня в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Натомість в Одеській області синоптики прогнозують короткочасний дощ, місцями з грозою.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі — 17-19°C, вдень — 26-28°C.
  • Температура морської води — 21-22°C.
  • Атмосферний тиск — 760 мм рт. ст.
  • Вологість — 77%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі — 14-19°C, вдень — 26-31°C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У вівторок, 20 червня, буде спекотно. Проте у деяких областях можуть бути дощі

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Детальний прогноз  погоди в різних регіонах Україні читайте у нашому матеріалі.

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