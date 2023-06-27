Прогноз погоды в Одессе 27 июня.

Синоптики рассказали, где в Одесской области сегодня будет солнечно
27 июня 2023 06:30
Вход в Аркадию. Фото:Новини. LIVE
27 июня в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. В области температура воздуха прогреется до +31°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 16-18°С, днем 27-29°С.
- Температура морской воды 19–20°С.
- Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
- Влажность — 66%
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков.
- Ветер западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 13-18°С, днем 26-31°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
27 июня в ряде областей Украины ожидаются дожди и грозы, а в некоторых частях страны будет жарко. В общем, температура воздуха будет комфортной. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.