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Синоптики рассказали, где в Одесской области сегодня будет солнечно

27 июня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе 27 июня.
Вход в Аркадию. Фото:Новини. LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

27 июня в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. В области температура воздуха прогреется до +31°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 16-18°С, днем 27-29°С.
  • Температура морской воды 19–20°С.
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 66%
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без осадков.
  • Ветер западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 13-18°С, днем 26-31°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

27 июня в ряде областей Украины ожидаются дожди и грозы, а в некоторых частях страны будет жарко. В общем, температура воздуха будет комфортной. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.

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