Прогноз погоды в Одессе 27 июня.

Вход в Аркадию. Фото:Новини. LIVE

27 июня в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность и без осадков. В области температура воздуха прогреется до +31°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 16-18°С, днем 27-29°С.

Температура морской воды 19–20°С.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 66%

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 13-18°С, днем 26-31°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

27 июня в ряде областей Украины ожидаются дожди и грозы, а в некоторых частях страны будет жарко. В общем, температура воздуха будет комфортной. Подробный прогноз погоды читайте в нашем материале.