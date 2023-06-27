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Синоптики розказали, де на Одещині сьогодні буде сонячно

27 червня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі 27 червня
Вхід до Аркадії. Фото:Новини. LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

27 червня в Одесі синоптики прогнозують мінливу хмарність та без опадів. В області температура повітря прогріється до +31°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 16-18°С, вдень 27-29°С.
  • Температура морської води 19-20°С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 66%
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без опадів.
  • Вітер західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 13-18°С, вдень 26-31°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

27 червня, у низці областей України очікуються дощі та грози, а у деяких частинах країни буде спекотно. Загалом температура повітря буде комфортною. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.

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