Прогноз погоди в Одесі 27 червня

Вхід до Аркадії. Фото:Новини. LIVE

27 червня в Одесі синоптики прогнозують мінливу хмарність та без опадів. В області температура повітря прогріється до +31°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 16-18°С, вдень 27-29°С.

Температура морської води 19-20°С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 66%

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 13-18°С, вдень 26-31°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

27 червня, у низці областей України очікуються дощі та грози, а у деяких частинах країни буде спекотно. Загалом температура повітря буде комфортною. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.