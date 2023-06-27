Прогноз погоди в Одесі 27 червня

Синоптики розказали, де на Одещині сьогодні буде сонячно
27 червня 2023 06:30
Вхід до Аркадії. Фото:Новини. LIVE
27 червня в Одесі синоптики прогнозують мінливу хмарність та без опадів. В області температура повітря прогріється до +31°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 16-18°С, вдень 27-29°С.
- Температура морської води 19-20°С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 66%
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 13-18°С, вдень 26-31°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
27 червня, у низці областей України очікуються дощі та грози, а у деяких частинах країни буде спекотно. Загалом температура повітря буде комфортною. Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.