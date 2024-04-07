Центр Одессы. Фото: Новости.

Погода в Одессе завтра, 8 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +20 °С днем и +11 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. В области из-за жары объявлен высокий уровень пожарной опасности в городах Измаил, Сарата, Раздельная, Затишье и Любашевка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +13 °C. Ветер западный — 2 м/с.

Утром ожидается ясная погода, без осадков. Температура будет составлять +13 °C. Ветер северный — 3 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура составляет +20 °C. Ветер северо-восточный — 3 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +19 °C. Ветер южный — до 2 м/с.

Восход солнца: 8 апреля солнце взойдет в 06:22.

Заход: 8 апреля солнце будет заходить в 19:35.

Продолжительность светового дня: 13 часов и 13 минут.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6...+11 °C, днем +17...+22 °C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине 8 апреля

В понедельник, 8 апреля, в Украине без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью +5...+10°C тепла, днем +18...+23°C.

Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, одним из самых опасных периодов в астрологии считается ретроградный Меркурий. Ближайшая к солнцу планета во время своего обратного движения может негативно влиять на коммуникацию, мышление и восприятие. Как долго будет продолжаться ретроградное движение Меркурия в апреле 2024 года, в чем опасность и что нельзя делать в этот период, рассказываем в материале.