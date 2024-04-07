Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в первый рабочий день недели arrow

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в первый рабочий день недели

7 апреля 2024 16:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе завтра – 8 апреля.
Центр Одессы. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе завтра, 8 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +20 °С днем и +11 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. В области из-за жары объявлен высокий уровень пожарной опасности в городах Измаил, Сарата, Раздельная, Затишье и Любашевка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет составлять +13 °C. Ветер западный — 2 м/с.

Утром ожидается ясная погода, без осадков. Температура будет составлять +13 °C. Ветер северный — 3 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура составляет +20 °C. Ветер северо-восточный — 3 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха составит +19 °C. Ветер южный — до 2 м/с.

Восход солнца: 8 апреля солнце взойдет в 06:22.
Заход: 8 апреля солнце будет заходить в 19:35.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 13 минут.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в первый рабочий день недели - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, днем южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +6...+11 °C, днем +17...+22 °C.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Украине 8 апреля

В понедельник, 8 апреля, в Украине без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью +5...+10°C тепла, днем +18...+23°C.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе в первый рабочий день недели - фото 2
Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, одним из самых опасных периодов в астрологии считается ретроградный Меркурий. Ближайшая к солнцу планета во время своего обратного движения может негативно влиять на коммуникацию, мышление и восприятие. Как долго будет продолжаться ретроградное движение Меркурия в апреле 2024 года, в чем опасность и что нельзя делать в этот период, рассказываем в материале.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
синоптик
Новости Одессы
прогноз погоды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку