Центр Одеси. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 8 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +20 °С вдень і +11 °С вночі. Морська вода — +5...+10 °С. В області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в містах Ізмаїл, Сарата, Роздільна, Затишшя та Любашівка.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +13 °C. Вітер західний — 2 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода, без опадів. Температура становитиме +13 °C. Вітер північний — 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +20 °C. Вітер північно-східний — 3 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +19 °C. Вітер південний — до 2 м/с.

Схід сонця: 8 квітня сонце зійде о 06:22.

Захід сонця: 8 квітня сонце заходитиме о 19:35.

Тривалість світлового дня: 13 годин і 13 хвилин.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +6...+11 °C, вдень +17...+22 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні 8 квітня

У понеділок, 8 квітня, в Україні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі +5...+10 °C тепла, вдень +18...+23°C.

Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, одним з найнебезпечніших періодів в астрології вважається ретроградний Меркурій. Найближча до Сонця планета під час свого зворотного руху може негативно впливати на комунікацію, мислення та сприйняття. Як довго триватиме ретроградний рух Меркурія у квітні 2024 року, у чому небезпека та що не можна робити у цей період, розповідаємо в матеріалі.