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Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе завтра

14 апреля 2024 16:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе – завтра, 15 апреля.
Мужчина с ребенком катается на детском автомобиле. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе завтра, 15 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет +23 °С днем и +16 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. В области из-за жары объявлен высокий уровень пожарной опасности в городах Измаил, Болград, Вилково, Сарата, Раздельная, Затишье и Любашевка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура будет +16 °C. Ветер западный — 2 м/с.

Утром ожидается ясная погода, без осадков. Температура будет +17 °C. Ветер западный — 3 м/с.

День: днем в Одессе сохраняется солнечная погода. Температура будет +23 °C. Ветер западный — 3 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха — +21 °C. Ветер южный — до 2 м/с.

Восход: 15 апреля солнце взойдет в 06:09.
Заход: 15 апреля солнце будет заходить в 19:44.
Продолжительность светового дня: 13 часов и 35 минут.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе завтра - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер западный, 3-8 м/с, днем юго-западный 9-14 м/с.
  • Температура ночью +10...+15 °C, днем +21...+26 °C, на юге до +30 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Украине на 15 апреля.

Завтра, 15 апреля, по всей Украине будет пасмурно и дождливо, кроме южных областей. Там погода будет летней — столбики термометров поднимутся до +23…+25 °С. На востоке воздух прогреется до +19...+21 °С, а в центральных, северных и западных областях будет немного прохладнее — +15...+18 °С.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе завтра - фото 2
Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, сегодня человечество подробно изучает Луну. В частности, чтобы исследовать ее поверхность, определить потенциальные места для высадки астронавтов, ресурсов и интересных элементов, NASA 15 лет назад запустило Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), миссия которого состоит в картографировании лунной поверхности. Недавно этот аппарат сделал интересные снимки плоского космического объекта.

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