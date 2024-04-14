Чоловік з дитиною катається на дитячому автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 15 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +23 °С вдень і +16 °С вночі. Морська вода — +5...+10 °С. В області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в містах Ізмаїл, Болград, Вилкове, Сарата, Роздільна, Затишшя та Любашівка.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +16 °C. Вітер західний — 2 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода, без опадів. Температура становитиме +17 °C. Вітер західний — 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +23 °C. Вітер західний — 3 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +21 °C. Вітер південний — до 2 м/с.

Схід сонця: 15 квітня сонце зійде о 06:09.

Захід сонця: 15 квітня сонце заходитиме о 19:44.

Тривалість світлового дня: 13 годин і 35 хвилин.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер західний, 3-8 м/с, вдень південно-західний 9-14 м/с.

Температура вночі +10...+15 °C, вдень +21...+26 °C, на півдні до +30 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Україні на 15 квітня

Завтра, 15 квітня, по всій Україні буде похмуро та дощитиме, крім південних областей. Там погода буде літньою — стовпчики термометрів піднімуться до +23…+25 °С. На сході повітря прогріється до +19...+21 °С, а в центральних, північних і західних областях буде трохи прохолодніше — +15...+18 °С .

Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні людство детально вивчає Місяць. Зокрема, щоб дослідити його поверхню, визначити потенційні місця для висадки астронавтів, ресурсів і цікавих елементів, NASA 15 років тому запустило Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), місія якого полягає у картографуванні місячної поверхні. Нещодавно цей апарат зробив цікаві знімки плаского космічного об'єкта.