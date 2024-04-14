Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Синоптики розказали, якою буде погода в Одесі завтра arrow

Синоптики розказали, якою буде погода в Одесі завтра

14 квітня 2024 16:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі - завтра, 15 квітня.
Чоловік з дитиною катається на дитячому автомобілі. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі завтра, 15 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +23 °С вдень і +16 °С вночі.  Морська вода — +5...+10 °С. В області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в містах Ізмаїл, Болград, Вилкове, Сарата, Роздільна, Затишшя та Любашівка.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

Ніч: вночі в Одесі буде без опадів. Температура становитиме +16 °C. Вітер західний — 2 м/с.

Ранок: зранку очікується ясна погода, без опадів. Температура становитиме +17 °C. Вітер західний — 3 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься сонячна погода. Температура становитиме +23 °C.  Вітер західний — 3 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде +21 °C. Вітер південний — до 2 м/с. 

Схід сонця: 15 квітня сонце зійде о 06:09.
Захід сонця: 15 квітня сонце заходитиме о 19:44.
Тривалість світлового дня: 13 годин і 35 хвилин.

Синоптики розказали, якою буде погода в Одесі завтра - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер західний, 3-8 м/с, вдень південно-західний 9-14 м/с.
  • Температура вночі +10...+15 °C, вдень +21...+26 °C, на півдні до +30 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Україні на 15 квітня

Завтра, 15 квітня, по всій Україні буде похмуро та дощитиме, крім південних областей. Там погода буде літньою — стовпчики термометрів піднімуться до +23…+25 °С. На сході повітря прогріється до +19...+21 °С, а в центральних, північних і західних областях буде трохи прохолодніше — +15...+18 °С .

Синоптики розказали, якою буде погода в Одесі завтра - фото 2
Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні людство детально вивчає Місяць. Зокрема, щоб дослідити його поверхню, визначити потенційні місця для висадки астронавтів, ресурсів і цікавих елементів, NASA 15 років тому запустило Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), місія якого полягає у картографуванні місячної поверхні. Нещодавно цей апарат зробив цікаві знімки плаского космічного об'єкта. 

погода
Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
синоптик
Новини Одеси
прогноз погоди

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України