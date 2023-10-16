Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе

Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Одессе
16 октября в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Ветер будет северо-западный, временами возможны порывы до 17 м/с. Однако к концу дня дождь прекратится, а небо очистится. Температура воздуха днем прогреется до 12-17 °C.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 9-11 °С, днем 13-15 °С.
- Атмосферное давление – 764 мм рт. ст.
- Влажность – 54%.
Прогноз погоды в Одесской области.
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
- Температура ночью 6-11 °С, днем 12-17 °С.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Прогноз погоды в Украине
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Дожди — ночью в центральных и местами северных областях, днем — местами на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине сильные дожди. Лишь в юго-восточных областях ночью без осадков.
Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в 4 утра.
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