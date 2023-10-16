Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе

Женщина гуляет по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE

16 октября в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Ветер будет северо-западный, временами возможны порывы до 17 м/с. Однако к концу дня дождь прекратится, а небо очистится. Температура воздуха днем прогреется до 12-17 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Девушка говорит по телефону. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 9-11 °С, днем 13-15 °С.

Атмосферное давление – 764 мм рт. ст.

Влажность – 54%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

Облачно с прояснениями.

Ночью без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 6-11 °С, днем 12-17 °С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Дожди — ночью в центральных и местами северных областях, днем — местами на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине сильные дожди. Лишь в юго-восточных областях ночью без осадков.

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в 4 утра.