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Синоптики рассказали, какой сегодня будет погода в Одессе

16 октября 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе
Женщина гуляет по центру Одессы. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

16 октября в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими дождями. Ветер будет северо-западный, временами возможны порывы до 17 м/с. Однако к концу дня дождь прекратится, а небо очистится. Температура воздуха днем  прогреется до 12-17 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Девушка говорит по телефону. Фото:  Новини.LIVE

Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 9-11 °С, днем 13-15 °С.
  • Атмосферное давление – 764 мм рт. ст.
  • Влажность – 54%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области.

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-17 м/с.
  • Температура ночью 6-11 °С, днем 12-17 °С.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Дожди — ночью в центральных и местами северных областях, днем — местами на Полтавщине, Сумщине и Харьковщине сильные дожди. Лишь в юго-восточных областях ночью без осадков.

Напомним, в последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в 4 утра.

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