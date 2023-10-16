Синоптики розказали, якою сьогодні буде погода в Одесі
Сьогодні, 16 жовтня, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями та невеликими дощами. Вітер матиме напрямок північно-західний, а часом можливі пориви до 17 м/с. Проте до кінця дня опади зменшаться, а небо очиститься. Температура повітря вдень прогріється до 12-17 °C.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 9-11 °С, вдень 13-15 °С.
- Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
- Вологість — 54%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.
- Температура вночі 6-11 °С, вдень 12-17 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощі — вночі у центральних та місцями північних областях, вдень — подекуди на Полтавщині, Сумщині та Харківщині значні дощі. Лише у південно-східних областях вночі без опадів.
Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4-й ранку.
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