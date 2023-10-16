Синоптики розказали, якою сьогодні буде погода в Одесі

Жінка гуляє в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 жовтня, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями та невеликими дощами. Вітер матиме напрямок північно-західний, а часом можливі пориви до 17 м/с. Проте до кінця дня опади зменшаться, а небо очиститься. Температура повітря вдень прогріється до 12-17 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Дівчина розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Одесі

Хмарно з проясненнями.

Вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 9-11 °С, вдень 13-15 °С.

Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.

Вологість — 54%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно з проясненнями.

Вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі 6-11 °С, вдень 12-17 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощі — вночі у центральних та місцями північних областях, вдень — подекуди на Полтавщині, Сумщині та Харківщині значні дощі. Лише у південно-східних областях вночі без опадів.

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4-й ранку.