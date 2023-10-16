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Синоптики розказали, якою сьогодні буде погода в Одесі

16 жовтня 2023 07:10
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розказали, якою сьогодні буде погода в Одесі
Жінка гуляє в центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 16 жовтня, в Одесі очікується хмарна погода з проясненнями та невеликими дощами. Вітер матиме напрямок північно-західний, а часом можливі пориви до 17 м/с. Проте до кінця дня опади зменшаться, а небо очиститься. Температура повітря вдень прогріється до 12-17 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Дівчина розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 9-11 °С, вдень 13-15 °С.
  • Атмосферний тиск — 764 мм рт. ст.
  • Вологість — 54%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі помірний дощ, вдень без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви 15-17 м/с.
  • Температура вночі 6-11 °С, вдень 12-17 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. Дощі — вночі у центральних та місцями північних областях, вдень —  подекуди на Полтавщині, Сумщині та Харківщині значні дощі. Лише у південно-східних областях вночі без опадів.

Нагадаємо, в останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4-й ранку.

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