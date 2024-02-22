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Синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди сьогодні

22 февраля 2024 06:40
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на 22 лютого
Одесити на сонячних вулицях міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сьогодні, 22 лютого, погода в Одесі буде хмарною з проясненнями. Середня температура повітря становитиме + 9°С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, проте на автошляхах області місцями туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі -2...+3 °С, вдень +7...+12 °С.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
Синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • ​​​​​​Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі  -1°C...+3 °C, вдень +7...+9 °C.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 лютого

У четвер, 22 лютого, в Україні очікується холодніша погода у вівторок, 21 лютого. Вночі стовпчики термометрів опустять до -9 °C, однак вдень вже піднімуться до + 9 °C.

В західних областях буде значно тепліше, ніж на сході. На півночі країни та в районі Карпат очікуються опади. 

На півночі, на Харківщині, Луганщині та в навколокарпатських областях очікуються опади. На решті території обійдеться без істотних опадів, на півдні із сонячними проясненнями.

До кінця тижня в Україні стане ще тепліше, вихідними передбачається +8...+14 °C. Проте згодом холодна погода повернеться.

Температура повітря: 

  • вночі — -5...-1 °С, у північно-східних областях до -3 °С, на півдні — близько 0 °С;
  • вдень — +1...+4°С, на заході — +7...+11°С.  

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