Прогноз погоди в Одесі на 22 лютого

Одесити на сонячних вулицях міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 лютого, погода в Одесі буде хмарною з проясненнями. Середня температура повітря становитиме + 9°С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, проте на автошляхах області місцями туман.



Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Температура вночі -2...+3 °С, вдень +7...+12 °С.

Вітер південний, 9-14 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

​​​​​​Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі -1°C...+3 °C, вдень +7...+9 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 лютого

У четвер, 22 лютого, в Україні очікується холодніша погода у вівторок, 21 лютого. Вночі стовпчики термометрів опустять до -9 °C, однак вдень вже піднімуться до + 9 °C.

В західних областях буде значно тепліше, ніж на сході. На півночі країни та в районі Карпат очікуються опади.

На півночі, на Харківщині, Луганщині та в навколокарпатських областях очікуються опади. На решті території обійдеться без істотних опадів, на півдні із сонячними проясненнями.

До кінця тижня в Україні стане ще тепліше, вихідними передбачається +8...+14 °C. Проте згодом холодна погода повернеться.

Температура повітря: