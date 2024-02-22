Прогноз погоди в Одесі на 22 лютого

Синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди сьогодні
Сьогодні, 22 лютого, погода в Одесі буде хмарною з проясненнями. Середня температура повітря становитиме + 9°С вдень і 0 °С вночі. Опадів не очікується, проте на автошляхах області місцями туман.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Температура вночі -2...+3 °С, вдень +7...+12 °С.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Вночі та вранці місцями слабка ожеледь, ожеледиця.
- Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
- Температура вночі -1°C...+3 °C, вдень +7...+9 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні 22 лютого
У четвер, 22 лютого, в Україні очікується холодніша погода у вівторок, 21 лютого. Вночі стовпчики термометрів опустять до -9 °C, однак вдень вже піднімуться до + 9 °C.
В західних областях буде значно тепліше, ніж на сході. На півночі країни та в районі Карпат очікуються опади.
На півночі, на Харківщині, Луганщині та в навколокарпатських областях очікуються опади. На решті території обійдеться без істотних опадів, на півдні із сонячними проясненнями.
До кінця тижня в Україні стане ще тепліше, вихідними передбачається +8...+14 °C. Проте згодом холодна погода повернеться.
Температура повітря:
- вночі — -5...-1 °С, у північно-східних областях до -3 °С, на півдні — близько 0 °С;
- вдень — +1...+4°С, на заході — +7...+11°С.
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