Синоптики рассказали, какой завтра будет погода в Одессе

Люди гуляют на Куяльнике. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 24 октября, в Одессе ожидается облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако надвигается стремительный спад температуры, максимум столбики термометра покажут +19.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Утро небо будет полностью затянуто облаками. Температура будет составлять 12-14 °C. Ветер будет до 2 м/с.

День: Ближе к обеду местами выйдет солнце, но не надолго. Температура воздуха поднимется до максимума +19 °C. Ветер — 4 м/с.

Вечер: Ожидается преимущественно облачная погода, возможны прояснения. Температура составляет около 16-17 °C.

Восход: 23 октября солнце взойдет в 07:26.

Закат: 23 октября солнце будет заходить в 17:56.

Продолжительность светового дня: 10 часов и 30 минут.

Прогноз погоды в Украине

В Украине завтра, 24 октября, будет умеренно теплая погода. Дождь будет в этот день лишь на севере страны, на остальной территории осадков не ожидается. Однако завтра резко похолодает, поэтому стоит одеться потеплее.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается теплая и неустойчивая погода с дождями, которые местами будут сопровождаться грозами. Но уже 26 октября на Левобережье кое-где возможен даже мокрый снег, однако температура воздуха будет достигать +19°С.