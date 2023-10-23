Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Синоптики рассказали, чего ждать одесситам от погоды завтра arrow

Синоптики рассказали, чего ждать одесситам от погоды завтра

23 октября 2023 16:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Синоптики рассказали, какой завтра будет погода в Одессе
Люди гуляют на Куяльнике. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 24 октября, в Одессе ожидается облачная погода. Синоптики осадков не прогнозируют, однако надвигается стремительный спад температуры, максимум столбики термометра покажут +19.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Утро небо будет полностью затянуто облаками. Температура будет составлять 12-14 °C. Ветер будет до 2 м/с.

День: Ближе к обеду местами выйдет солнце, но не надолго. Температура воздуха поднимется до максимума +19 °C. Ветер — 4 м/с.

Вечер: Ожидается преимущественно облачная погода, возможны прояснения. Температура составляет около 16-17 °C.

Восход: 23 октября солнце взойдет в 07:26.
Закат: 23 октября солнце будет заходить в 17:56.
Продолжительность светового дня: 10 часов и 30 минут.

Прогноз погоды в Украине

В Украине завтра, 24 октября, будет умеренно теплая погода. Дождь будет в этот день лишь на севере страны, на остальной территории осадков не ожидается. Однако завтра резко похолодает, поэтому стоит одеться потеплее.

Напомним, на этой неделе в Украине ожидается теплая и неустойчивая погода с дождями, которые местами будут сопровождаться грозами. Но уже 26 октября на Левобережье кое-где возможен даже мокрый снег, однако температура воздуха будет достигать +19°С.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

06:40Цены на металлолом в октябре: сколько стоит 1 кг черных металлов в Украине

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме