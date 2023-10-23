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Синоптики розповіли, чого чекати одеситам від погоди завтра

23 жовтня 2023 16:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Синоптики розповіли, якою завтра буде погода в Одесі
Люди гуляють на Куяльнику. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 24 жовтня, в Одесі очікується переважно хмарна погода. Синоптики опадів не прогнозують, проте насувається стрімкий спад температури, максимум стовпчики термометра покажуть +19.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: Зранку небо буде повністю затягнуте хмарами. Температура становитиме 12-14 °C. Вітер буде до 2 м/с.

День: Ближче до обіду місцями вийде сонце, проте не надовго. Температура повітря підніметься до максимуму в +19 °C. Вітер – 4 м/с. 

Вечір: Очікується переважно хмарна погода, можливі прояснення. Температура становитиме близько 16-17 °C.

Схід сонця: 23 жовтня сонце зійде о 07:26.
Захід сонця: 23 жовтня сонце заходитиме о 17:56.
Тривалість світлового дня: 10 годин і 30 хвилин.

Прогноз погоди в Україні

 В Україні завтра, 24 жовтня, буде помірно тепла погода. Дощитиме в цей день лише на півночі країни, на решті території опадів не очікується. Проте завтра різко похолодає, тому варто одягтися тепліше. 

Нагадаємо, цього тижня в Україні очікується тепла та нестійка погода з дощами, які місцями супроводжуватимуться грозами. Але вже 26 жовтня на Лівобережжі подекуди можливий навіть мокрий сніг, однак температура повітря сягатиме до +19°С. 

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